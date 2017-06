Schweizer Videomarkt: Hoffnungsträger 4K UHD-Blu-ray

Großansicht "Star Wars: Das Erwachen der Macht" war der erfolgreichste Titel am physischen Kaufmarkt in der Schweiz im vergangenen Jahr (Bild: Walt Disney) "Star Wars: Das Erwachen der Macht" war der erfolgreichste Titel am physischen Kaufmarkt in der Schweiz im vergangenen Jahr (Bild: Walt Disney)

Großansicht "Fack Ju Göhte 2" hatte in der Schweiz im vergangenen Jahr die meisten Online-Abrufe (Bild: Constantin) "Fack Ju Göhte 2" hatte in der Schweiz im vergangenen Jahr die meisten Online-Abrufe (Bild: Constantin)

Die Schweizer Videobranche hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 195 Mio. Schweizer Franken erzielt; das entspricht einem Minus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gab der Schweizerische Video-Verband jetzt bekannt. Laut den aktuellen Daten von GfK Entertainment handelt es sich dabei um den tiefsten Wert seit fünf Jahren.Klar erkennbar ist weiter eine Verschiebung der Umsätze vom physischen in den digitalen Markt. So ging der Kaufmarktumsatz mit DVDs und Blu-rays im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 115,4 Mio. Schweizer Franken zurück; im Jahr 2012 war mit 238 Mio. Schweizer Franken noch mehr als der doppelte Umsatz erzielt worden. Dabei fielen die DVD-Umsätze um 17,5 Prozent auf 77,3 Mio.. Schweizer Franken, die Blu-ray-Umsätze gingen um 11,2 Prozent auf 42,8 Mio. Schweizer Franken zurück. Dabei tendieren die Verbraucher immer mehr zur Blu-ray: lag ihr Anteil am gesamten Kaufmarktumsatz 2011 noch bei 19 Prozent, so betrug er im vergangenen Jahr 33 Prozent. Eine Stärkung des physischen Kaufmarktes insgesamt erwartet sich der Schweizerische Video-Verband durch die erfolgte Markteinführung der 4K UHD-Blu-ray. Eine erste positive Tendenz deute sich auch schon an: so wurden im Dezember 25 Prozent aller bis dahin abgesetzten 4K UHD-Blu-rays verkauft.Erfolgreichster Titel der physischen Verkauftscharts in der Schweiz war im vergangenen Jahr " Star Wars: Das Erwachen der Macht ", gefolgt von " Spectre " und zwei einheimischen Titeln, " Schellen-Ursli " und " Heidi ". Die fünfte Staffel von "Game of Thrones" schaffte es als einzige TV-Serie unter die Top Ten. Insgesamt erwirtschafteten TV-Serien 2016 rund 20 Prozent des Gesamtmarktumsatzes.Um 9,9 Prozent auf 79,5 Mio. Schweizer Franken gestiegen sind dagegen die Umsätze mit digitalen Online-Abrufen, wobei hier SVoD nicht berücksichtigt ist. Die digitalen Umsätze haben sich damit seit Beginn ihrer Erfassung im Jahr 2011 mehr als verdreifacht. Ihr Marktanteil am Gesamtmarktumsatz lag mit 40,8 Prozent auf einem neuen Rekordwert. Erfolgreichster Titel war im vergangenen Jahr "Fack Ju Göhte 2"

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen