Saturn mit großer Multibuy- Aktion

Wer aktuell bei Saturn drei Titel auswählt, erhält das günstigste Produkt kostenlos dazu. An der "3-für-2"-Aktion nehmen Saturn zufolge alle verfügbaren CDs, Vinyls, DVDs, Blu-Rays und Games teil. Im Film- und Seriensortiment sind nicht ausschließlich ältere Produkte im Angebot. Mit dabei ist beispielsweise der Toptitel der Woche " Spider-Man: Homecoming ". Die Standard-Blu-ray ist auf der Saturn-Website mit 17,99 Euro ausgewiesen.Ebenso ist die siebte " The Walking Dead "-Staffel (DVD: 25,99 Euro) präsent. Aber auch andere aktuelle Titel wie " Ich Einfach unverbesserlich 3 ", " Wonder Woman " und viele mehr.Die Multibuy-Aktion ist Bestandteil der seit Tagen laufenden "Back Week", mit der Saturn in Konkurrenz zu Amazons "Cyber Monday"-Wochen steht.Die Aktion endet am 25. November

