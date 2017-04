Run auf "Vaiana" und "Rogue One" hält an

Großansicht Die "Vaiana"-DVD erscheint am 20. April (Bild: Walt Disney) Die "Vaiana"-DVD erscheint am 20. April (Bild: Walt Disney)

Großansicht Vorverkaufsschlager unter den Blu-rays bei Amazon: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney) Vorverkaufsschlager unter den Blu-rays bei Amazon: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney)

Morgen erscheint Disneys " Vaiana " auf DVD. Wie in der Vorwoche führt der Titel auch aktuell die Amazon-Pre-Order-Charts bei den DVDs an, gefolgt von " Rogue One: A Star Wars Story " und "Die Schöne und das Biest", die auch in der Vorwochen die Plätze zwei und drei belegt hatten. Als höchster Neueinsteiger hat "Fast & Furious 8" auf Platz 14 vom erfolgreichen Kinostart des jüngsten "Fast & Furious"-Teils profitiert.Bei den Blu-rays ist die Nachfrage nach "Rogue One: A Star Wars Story" bei Amazon ungebrochen hoch. Die reguläre Version konnte Platz eins der Pre-Order-Charts behaupten, das Steelbook tauschte dahinter mit der Limited-Steelbook-Edition von " Ghost in the Shell " die Plätze. Höchster Neueinsteiger ist auch hier "Fast & Furious 8" auf Platz neun.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen