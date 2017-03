Restaurierte "Maja" erstmals auf Blu-ray

Programmvermarkter Studio 100 Media hat die Kinderfilm-Serie " Die Biene Maja ", die erstmals 1976 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, nach eigenen Angaben für die Vermarktung auf Blu-ray fit gemacht. Dabei sei das Original-Filmmaterial aus den siebziger und achtziger Jahren im Rahmen einer Einzelbild-Restauration komplett neu abgetastet und überarbeitet worden. Ziel sei es gewesen, den "nostalgischen Charme" der Serie zu erhaltenAlle 104 Episoden veröffentlicht Studio 100 am 7. April daher erstmalig auf Blu-ray in einer Komplettbox mit 14 Discs und einer Laufzeit von mehr als 40 Stunden."Die Biene Maja" ist eine japanisch-deutsch-österreichische Koproduktion, die auf der literarischen Vorlage des Schriftstellers Waldemar Bonsels basiert."Seit Generationen begleitet und begeistert die Biene Maja Kinder und ihre Eltern. Dass die berühmte Biene und ihre Abenteuer jetzt in neuer Pracht erstrahlen, gefällt mir dabei besonders!", freut sich Karel Gott, Sänger des weltbekannten Titelsongs der Serie, der mit seinem Evergreen dazu beitrug, dass sich Biene Maja und die anderen Tiercharaktere ungebrochener Popularität erfreuen.

Quelle: VideoMarkt

