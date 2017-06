Reed Hastings: Amazon ist "schrecklich beängstigend"

Mittlerweile scheint Netflix -Gründer Reed Hastings Amazons Filmaktivitäten ziemlich ernst zu nehmen. US-Branchenblätter nehmen dies leicht amüsiert zur Kenntnis, weil das nicht immer so war. Noch 2012 hatte Hastings Amazon Prime Video als "verwirrendes Durcheinander" bezeichnet. Etwas später erhielt Amazon immerhin schon das Prädikat "komplementärer Mitbewerber". Jetzt erklärte der Streamingpionier in einem Fernsehinterview, dass Amazon ein "schrecklich beängstigender" Konkurrent sei: "Alles, was Amazon macht, ist erstaunlich. Wie können sie so viele Geschäftsfelder so gut bearbeiten?" Um fast schon beschwörend hinzuzufügen: "Sie versuchen, die Basisgesetzmäßigkeiten der Wirtschaft aufzuheben."Darüber hinaus erklärte Hastings, dass Netflix nicht der primäre Auslöser für Cord-Cutting zu sein, also dem Trend, dass immer mehr Haushalte ihre TV-Verträge bei Kabelanbietern kündigen. Eventuell seien es zwei bis drei Prozent pro Jahr, die auf diese Weise wechseln würden. Jedenfalls sei es nicht das Cord-Cutting-Phänomen, das den Abonnentenzuwachs von Netflix erkläre.Auf die Frage, was er zuletzt selbst angeschaut habe, nannte Hastings den schwedischen Film " Höhere Gewalt " von Ruben Östlund: "Ich habe einen düsteren Geschmack".

Quelle: VideoMarkt

