Redbox verlängert mit Warner Bros.

Redbox, in den USA führender Betreiber von Verleihautomaten, hat am 22. Mai eine neue Vereinbarung mit Bros. bekannt gegeben. Demnach darf Redbox Neuheiten von Warner sieben Tage nach Kaufstart auf DVD und Blu-ray vermieten. Anders formuliert: Für Neuheiten auf DVD und Blu-ray als Kaufprodukt gilt ein einwöchiges Auswertungsfenster.Redbox hatte vor einigen Wochen angekündigt, in diesem Jahr 1.500 neue Kiosksysteme zu eröffnen; auch 2018 sollen weitere dazukommen. In den gesamten USA sind mehr als 40.000 der roten Verleihautomaten in Betrieb. An den Geräten können Kunden ab 1,50 Dollar neue Filme ausleihen. Pro Woche werden an Redbox-Automaten etwa acht Mio. Transaktionen getätigt.

Quelle: VideoMarkt

