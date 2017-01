Redbox und Paramount mit neuem Vertriebsdeal

Redbox, Betreiber zahlreicher US-Standorte mit Automatenverleih, hat am 18. Januar eine Vereinbarung mit Paramount Home Media Distribution bekannt gegeben. Der Deal sieht vor, dass in den Kiosksystemen von Redbox Paramount -Titel zeitgleich zum Verkaufsstart verliehen werden dürfen. Dies ist insofern bemerkenswert, da andere Programmanbieter für den Verleih von DVDs und Blu-rays einen nachgelagerten Veröffentlichungstermin verlangen. So konnten zuletzt beispielsweise Redbox-Kunden den aktuellen Fox-Titel " Die Insel der besonderen Kinder " erst 28 Tage nach Verkaufsstart ausleihen.Der Verleih über Automatengeräte ist in den USA der wichtigste Vertriebsweg innerhalb des physischen Rentalbusiness. Über ihn wurden 2016 1,4 Mrd. US-Dollar umgesetzt.

Quelle: VideoMarkt

