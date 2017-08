Redbox mit weiteren Vertriebsdeals

US-Kioskbetreiber Redbox und Sony Pictures Home Entertainment haben am 24. August bekannt gegeben, ihre bestehenden Vertriebsvereinbarungen zu verlängern. Seit 2012 sieht das Abkommen vor, dass Redbox Zugang zu Sony-Titeln zum Kaufstart hat."In einem sich entwickelnden Markt steht die Auswahl für Verbraucher an erster Stelle", erklärte Man Jit Singh, President Sony Pictures Home Entertainment. Redbox sei ein wichtiger Marktteilnehmer für Sonys Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass Endverbraucher möglichst viele Zugriffsoptionen hätten.Kürzlich hatte Redbox mit Programlieferanten wie Lionsgate, Warner Bros. und Fox neue Vereinbarungen getroffen.Die Vermietung über Verleihautomaten ist seit einiger Zeit der wichtigste Vertriebskanal im physischen US-Videoverleihmarkt. So wurden im 1. Halbjahr 2017 laut Digital Entertainment Group 645 Mio. Dollar umgesetzt, was allerdings ein Minus von 18 Prozent bedeutete.

Quelle: VideoMarkt

