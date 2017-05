"Raid"-Darsteller Iko Uwais wieder im Einsatz

Für Martial Arts-Fans waren die beiden " The Raid "-Filme aufgrund ihrer geradlinigen und schnörkellosen Machart eine Art Offenbarung. Zudem setzte der indonesische Martial Arts-Virtuose Iko Uwais im Hinblick auf moderne Actionchoreographie ein deutliches Ausrufezeichen. Jetzt hat Koch Films angekündigt, einen weiteren Film mit Uwais als Videopremiere zu veröffentlichen.Im neuen Film "Headshot" spielt Uwais einen jungen Profikiller, der nach einem Kopfschuss ohne Erinnerung an sein früheres Leben, sich den Killern seines ehemaligen Auftraggebers stellen muss. Regie führten die "Mo-Brothers" Kimo Stamboel und Timo Tjahjanto, die mit dem Horrorfilm " Macabre " für Aufmerksamkeit gesorgt hatten.Koch Films veröffentlicht die Videopremiere am 8. Juni auf DVD und Blu-ray sowie digital. Außerdem erscheint "Headshot" im Verkauf in einer Steelbook -Variante.

