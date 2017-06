PwC: Digital überholt physisch

PwC geht davon aus, dass im Laufe diesen Jahres Video-on-Demand-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime höhere Umsätze erwirtschaften werden, als die Videoindustrie durch den Verkauf von DVDs und Blu-rays. Dies sei eine Erkenntnis des neuen "Global Entertainment and Media Outlook"-Berichts, für den die Wirtschaftsprüfer- und Beratungsgesellschaft Branchendaten aus 54 Ländern analysiert hat.In der Musikbranche sei dies bereits geschehen: 2016 habe die Musikbranche mit Streaming, Downloads und Mobile Music erstmals mehr Geld (10,7 Milliarden Dollar) als durch den Verkauf physischer Tonträger (8,5 Milliarden Dollar) erlöst."Unterm Strich steht die Erkenntnis, dass das Internet den klassischen Medien endgültig den Rang abläuft - was auch dadurch deutlich wird, dass mit Online-Anzeigen inzwischen mehr Geld umgesetzt wird als mit klassischer TV-Werbung. Diese Zäsur war zwar absehbar, das ändert aber nichts an ihrer einschneidenden Bedeutung", sagt Werner Ballhaus , Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation bei PwC in Deutschland. Die Botschaft für traditionelle Medienkonzerne sei eindeutig, so Ballhaus.

