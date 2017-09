ProSiebenSat.1-Chef korrigiert Maxdome-Prognose

Großansicht Erwartet erst 2018 Gewinn für Maxdome: Thomas Ebeling (Bild: ProSiebenSat.1 Media AG) Erwartet erst 2018 Gewinn für Maxdome: Thomas Ebeling (Bild: ProSiebenSat.1 Media AG)

Einem Bericht von "Euro am Sonntag" zufolge hat ProSiebenSat.1 -Vorstandsvorsitzender Thomas Ebeling erklärt, dass das VoD-Portal Maxdome in diesem Jahr keine schwarzen Zahlen schreiben werde. "Auf Gesamtjahressicht wird Maxdome noch nicht profitabel sein", so Ebeling gegenüber dem Wirtschaftblatt.Der Grund dafür sei, dass sich das VoD-Business in Deutschland noch nicht durchgesetzt habe. "Wir haben inzwischen eine Million Abonnenten. Die Nutzungszahlen könnten höher sein, sind aber für uns okay." Perspektivisch müsse sich Maxdome von Mitbewebern wie Netflix stärker unterscheiden.Erst im Mai hatte Ebeling erklärt, dass Maxdome bis Jahresende profitabel sein müsse. Jetzt soll die Gewinnzone 2018 erreicht werden.

Quelle: VideoMarkt

