Prokino sieht schwarz

Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist frisch-diplomierter Arzt im Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie nach Frankreich auszuwandern. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den "Exoten" das Leben schwer zu machen. Prokino Home Entertainment veröffentlicht die französische Komödie " Ein Dorf sieht schwarz " am 4. September auf DVD und Blu-ray. Das Bonusmaterial enthält ein exklusives "Bonjour" von Kamini Zantoko, eine Auswahl an privaten Fotos aus seiner Kindheit, zusätzliche und erweiterte Szenen, den deutschen Kinotrailer sowie den Original-Kinotrailer.Als Video on Demand (EST) wird der Titel bereits ab dem 31. August erhältlich sein.

