Prokino legt "Wie im Himmel" wieder auf

2005 lockte das Musikdrama " Wie im Himmel ", das den Chorgesang als besonderen Teil der Gemeinschaftsbildung, der sozialen Integration und der Persönlichkeitsentfaltung feierte, in Deutschland fast 1,4 Mio. Zuschauer in die Kinos. Die Hauptrolle des weltberühmten Dirigenten, der in sein schwedisches Heimatdorf zurückkehrt, spielte der im Ende Mai verstorbene Michael Nyqvist Für die kommende Herbst- und Weihnachtssaison veröffentlicht Prokino Home Entertainment neue DVD - und Blu-ray -Produktfassungen, die komplett digital remastered wurden: Dazu zählt auch eine Geschenk-Edition mit der Fortsetzung " Wie auf Erden " aus dem Jahre 2015. Alle drei Produktversionen verfügen über umfangreiches Bonusmaterial, darunter Interviews mit dem Regisseur und den Hauptdarstellern, zwei Songs aus "Wie im Himmel", ein Making-of sowie der deutsche und Original-Kinotrailer. Erscheinungstermin ist der 17. Oktober.Außerdem wird "Wie im Himmel" im Oktober auf die große Leinwand zurückkehren und in ausgewählten Programmkinos zu sehen sein.

Quelle: VideoMarkt

