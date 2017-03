Prokino bringt Oscar-Gewinner im Juni

Nicht nur, weil " Toni Erdmann " für den besten fremdsprachigen Film nominiert war, stand die Kategorie des sogenannten Auslands-Oscars auch hierzulande mehr im Mittelpunkt als üblich. Aus Protest gegen ein Dekret von US-Präsident Donald Trump nahmen die Filmemacher von "The Salesman" trotz ihrer Nominierung nicht an der diesjährigen Oscarverleihung teil. Allen voran Regisseur Asghar Farhadi , der bereits 2012 für " Nader und Simin " als erster iranischer Kandidat die Auszeichnung erhalten hatte.Mit dem Gewinnerfilm " The Salesman " gelingt Farhadi ein intimer Einblick in den Alltag des heutigen Iran, in dem sich die Menschen zwischen traditionellen Strukturen und den Anforderungen des modernen Lebens orientieren müssen. In dem Beziehungsthriller macht sich Ehemann Emad gegen den Willen seiner Frau auf die Suche nach einer unbekannten Täter, der seine Frau in der neuen Wohnung überfallen hat. Prokino Home Entertainment veröffentlicht "The Salesman" am 15. Juni auf DVD mit mehr als 27 Minuten Bonusmaterial - bestehend aus Making Of und zwei Kinotrailern. Als Video on Demand ist "The Salesman" bereits ab 8. Juni verfügbar.

Quelle: VideoMarkt

