Premiere für restaurierte Faßbinder-Serie

Großansicht 1972 inszenierte Rainer Werner Faßbinder "Acht Stunden sind kein Tag" (Bild: Filmfest München) 1972 inszenierte Rainer Werner Faßbinder "Acht Stunden sind kein Tag" (Bild: Filmfest München)

Am 11. und 12. Februar wird die restaurierte Fassung von Rainer Werner Faßbinders Fernsehserie " Acht Stunden sind kein Tag " in Anwesenheit von Darstellern und Crewmitgliedern auf der Berlinale ihre Weltpremiere feiern. Gezeigt wird die überarbeitete Version in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz im Rahmen der "Berlinale Special". Die Restauration durch die Rainer Werner Fassbinder Foundation erfolgte mit Unterstützung dees Museum of Modern Art, der Film- und Medienstiftung NRW , der FFA , der R.W.F Werkschau, ARRI und dem Verlag der Autoren Parallel zu dem Event veröffentlicht Studiocanal "Acht Stunden sind kein Tag" am 13. Februar erstmals auf DVD und Blu-ray sowie digital, inklusive der neuen Dokumentation "Acht Stunden sind kein Tag: Eine Serie wird zum Familientreffpunkt" von Juliane Maria Lorenz. Außerdem wird den physischen Produkten ein 32-seitiges Booklet mit Hintergrundinformationen beigelegt.Mit der fünfteiligen, vom WDR produzierten TV-Serie setzte sich Rainer Werner Fassbinder in den siebzigerJahren mit dem Arbeitsleben der damaligen Zeit auseinander und beschritt mit einem traditionellen TV-Format neue Wege: Erstmals wurde eine Familienserie im Arbeitermilieu angesiedelt.Hauptdarsteller von "Acht Stunden sind kein Tag" sind der im September 2014 verstorbene Gottfried John und Hanna Schygulla

