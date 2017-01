Pre-Orders: Das Warten auf "Rogue One" geht weiter

Großansicht Vor allem das Erscheinen der Blu-ray zu "Rogue One: A Star Wars Story" wird sehnlichst erwartet (Bild: Walt Disney) Vor allem das Erscheinen der Blu-ray zu "Rogue One: A Star Wars Story" wird sehnlichst erwartet (Bild: Walt Disney)

Erst gestern hat "Rogue One: A Star Wars Story" in den deutschen Kinos die Drei-Mio.-Besucher-Marke genommen ( wir berichteten ) und auch bei Amazon ist das Interesse an dem "Star Wars"-Spinoff ungebrochen hoch. Wie in der Vorwoche belegten die Limited Edition und die Normalversion die Plätze eins und zwei der Amazon-Pre-Order-Charts bei den Blu-rays. Die drittmeisten Vorbestellungen hat es für die Gamesverfilmung "Assassin's Creed" gegeben, die vor Jahreswechsel neu in den Kinos gestartet war und auch in den Amazon-Pre-Oder-Charts neu eingestiegen ist. Die 3D-Version rangiert übrigens hier auf Platz zehn.Bei den DVD-Vorbestellungen hat die zwölfte Staffel von " Grey's Anatomy: Die jungen Ärzte " "Rogue One" an der Spitze der Amazon-Pre-Order-Charts abgelöst. Auch hier ist "Assassin's Creed" auf Platz neun der höchste Neueinsteiger. Ein gesteigertes Interesse lässt sich an " Elliot, der Drache " ablesen, der von der 14 auf die Sieben geklettert ist.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen