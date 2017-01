Prämierter Kinderfilm vor DVD- und Blu-ray-Start

Am 24. Februar erscheint von Tobis der Kinderfilm " Auf Augenhöhe " auf DVD und Blu-ray. Unterstützt durch die Initiative "Der besondere Kinderfilm", ist er als bisher dritter Kinofilm dieser Reihe der international erfolgreichste: Auf einer Festivaltour rund um die Welt gewann er zahlreiche Preise und schaffte es 2016 als einziger Kinderfilm in die Vorauswahl der Oscars in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film". Zu den wichtigsten Auszeichnungen zählen unter anderem der Publikumspreis auf dem 34. Kinderfilmfest München und die Nominierung vom Verband der Deutschen Filmkritik als "Bester Kinderfilm 2016"."Auf Augenhöhe" erzählt eine etwas andere Vater-Sohn-Geschichte und vermittelt dabei eine wichtige Botschaft: Toleranz, Offenheit und Empathie für Menschen, die anders sind.Zu den DVD- und Blu-ray-Specials diverse Interviews mit zahlreichen Mitwirkenden. Der Film erscheint im Vertrieb von WVG Medien

