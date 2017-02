Polyband veröffentlicht ZDF-Thriller

Mit " Der gleiche Himmel " inszenierte Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") einen Thriller, in dem Tom Schilling einen Ost-Berliner Romeo-Agenten spielt, der in den Westen eingeschleust wird, um für die Stasi den Zugang zu sensiblen Informationen des Britischen Geheimdienstes zu ermöglichen. In weiteren Rollen sind Ben Becker, Sofia Helin und Anja Kling zu sehen.Der dreiteilige ZDF-Event-Thriller feierte vergangenes Jahr auf der Mipcom in Cannes seine offizielle Weltpremiere und war somit die erste deutsche Produktion, die im Rahmen der renommierten World Premiere TV Screenings gezeigt wurde."Der gleiche Himmel" erscheint direkt nach der ZDF-Ausstrahlung als DVD - und Blu-ray -Box mit je zwei Discs inklusive umfangreichem Bonusmaterial am 31. März. Digital wird der Dreiteiler erst ab Ende Juni zur Verfügung stehen.

