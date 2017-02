Polyband sagt "Habemus papam"

Die von Sky gemeinsam mit HBO und Canal+ produzierte Serie " The Young" Pope " wird auf DVD und Blu-ray von polyband medien ausgewertet. Als fiktiver Papst Pius XIII. tritt mit Lenny Belardo - gespielt von Jude Law - nicht nur der erste Amerikaner sein Amt im Vatikan an, sondern auch ein Mann, der mit Anfang 40 der jüngste Papst aller Zeiten ist. Dabei erweist er sich als Machtmensch, der sich gegen die Höflinge des Vatikans positioniert und sich dabei nicht sorgt, seine Autorität oder Macht zu verlieren. An der Seite von Jude Law sind Diane Keaton als Nonne sowie Cécile de France und Ludivine Sagnier zu sehen."The Young Pope" feierte Premiere auf dem letztjährigen Filmfestival in Venedig, wo die Miniserie mehr Medien-Aufmerksamkeit entfachte als die meisten Spielfilme.Polyband veröffentlicht die von Autorenfilmer Paolo Sorrentino ("La grande bellezza - Die große Schönheit") inszenierte Serie am 31. März (Vertrieb: WVG Medien ).

