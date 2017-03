Polyband bringt erste "Marseille"-Staffel

Großansicht Starkes Ensemble: Das Plidrama "Marseille" Starkes Ensemble: Das Plidrama "Marseille"

Am 5. Mai 2016 stelle Streaminganbieter Netflix seinen Abonnenten die Serie " Marseille " zur Verfügung. Dabei handelte es sich um die erste europäische Originalserie des SVoD-Dienstes. Fast genau ein Jahr später wird die aus acht Episoden bestehende erste Staffel hierzulande von polyband medien auf DVD und Blu-ray sowie digital veröffentlicht."Marseille" ist ein Politdrama über die Abgründe der Macht in einer der bedeutendsten französischen Städte. Neben Frankreichs Schauspielgröße Gérard Depardieu gehört unter anderem Benoît Magimel als dessen politischer Ziehsohn Lucas Barrès zum Cast der Serie.Der Titel erscheint am 15. Mai.Bereits im Sommer 2016 hatte Netflix angekündigt, eine zweite Staffel produzieren zu wollen.

Quelle: VideoMarkt

