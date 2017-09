Pierrot Le Fou mit Mediabook-Jubiläum

Das auf Genrefilme abseits des Mainstreams spezialisierte Label Pierrot Le Fou bringt demnächst den zehnten Titel in seiner "Uncut"-Reihe heraus, die regelmäßig in der Verpackungsart Mediabook erscheinen. Die Wahl fiel auf den spanischen Splatterfilm "Night of the Virgin", der auf dem diesjährigen Fantasy Filmfest zu sehen sein wird. Laut Anbieter wird "Mediabook #10" mit einer Bonus-DVD, zahlreichen Extras, einem Plakat sowie einem nicht näher definierten Gimmick ausgestattet sein.Bisher erschienen in der "Uncut"-Mediabook-Reihe unter anderem Horrorfilme wie " Let Us Prey ", " German Angst " oder " The Horde - Die Jagd hat begonnen "."Night of the Virgin" wird am 17. November veröffentlicht.

Quelle: VideoMarkt

