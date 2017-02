"Phantastische Tierwesen" vorab schon digital erhältlich

Großansicht Ab 23. März digital erhältlich: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner) Ab 23. März digital erhältlich: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner)

Das "Harry Potter"-Prequel "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" verzeichnete ab Mitte November 2016 in den deutschen Kinos gut 3,4 Mio. Besucher. Am 6. April erscheint es nun in einer 4K-Ultra-HD-Fassung, die eine 4K-Ultra-HD-Disc in 4K-Auflösung und HDR sowie eine Blu-ray in HD enthält, Blu-ray und DVD . Nach Angaben von Warner Home Video ist "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" bereits ab 23. März digital erhältlich.Wenn man die Zahl der Vorbestellungen nach "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" bei Amazon als Maßstab nimmt, können dessen Fans den Home-Entertainment-Start offenbar kaum mehr erwarten. Sowohl bei den DVDs als auch bei den Blu-rays liegt das "Harry Potter"-Spinoff aktuell auf Platz eins der Amazon-Pre-Order-Charts; bei den DVDs verbesserte es sich im Wochenvergleich von der Sechs auf die Eins, bei den Blu-rays gelang gar der Sprung von der 14 auf die Eins.

Quelle: VideoMarkt

