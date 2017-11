Pantaflix verkauft "Hot Dog" nach China

Die Pantaflix AG hat am 22. November bekannt gegeben, erneut einen Deal in Asien abgeschlossen zu haben. Demnach wurde ihre aktuelle Großproduktion " Hot Dog " nach China verkauft. Mit S&C Pictures habe ein überaus starker Partner alle Rechte für den asiatischen Markt erworben. Der Deal sei auch deswegen bemerkenswert, weil "europäische Produktionen bislang eher selten in China vermarktet" wurden. Neben China wurde der Film bereits in weitere Territorien wie Japan, Middle East, Taiwan oder Spanien lizensiert."Dieser Verkauf bestätigt unsere Strategie, in allen Unternehmensbereichen eine starke Rolle im chinesischen Markt zu spielen. Erneut konnten wir mit S&C einen hierfür sehr wichtigen strategischen Partner im chinesischen Markt gewinnen. Mit dieser Transaktion zeigen wir einmal mehr die brillante Performance unseres Filmbereichs", erläutert Dan Maag , CEO Pantaflix.S&C Pictures hat in der Vergangenheit Blockbuster wie "Transformers" und "Arrival" in China ausgewertet.In den deutschen Kinos startet die Actionkomödie "Hot Dog" am 18. Januar 2018 im Verleih von Warner Bros Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft ( Pantaleon Films ) wird unter dem Dach des Medienunternehmens Pantaflix die gleichnamige VoD-Plattform betrieben.

