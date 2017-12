Pantaflix steigt in Serien-Vermarktung ein

Die Pantaflix AG hat bekannt gegeben, dass auf ihrer Video on Demand-Plattform ab sofort ein umfangreiches Angebot an Fernsehproduktionen zur Verfügung steht. Pantaflix zufolge stehen zum Launch 120 Staffeln mit 1.600 Episoden zum Streamen bereit. Zu den ersten Sereininhalten zählen Produktionen wie "Tatort", "Rosamunde Pilcher" und "Das Traumschiff"."Mit dem neuen Angebot an Serien erreichen wir den nächsten Erfolg im Ausbau unseres disruptiven Verwertungsmodells. Die Reichweite von Serien multipliziert sich durch das Engagement der Fans, die ihre Lieblingsendungen auf Pantaflix uneingeschränkt genießen können", erklärt Stefan Langefeld , COO Pantaflix. Und: "Auf der anderen Seite profitieren die Serienmacher und Rechteinhaber. Sie sind ab sofort nicht mehr auf die wenigen jährlichen Fernsehmessen als Umschlagplatz für den komplizierten Auslandsverkauf ihrer TV-Serien angewiesen, bei dem bislang jedes Territorium einzeln verhandelt werden musste." Somit sei Pantaflix ein One-Stop-Shop für die internationale Verwertung von Film- und Serienproduktionen.

Quelle: VideoMarkt

