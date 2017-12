Pantaflix erstmals mit Day-and-Date-Start

Am kommenden Sonntag, 3. Dezember; wird die Pantaflix AG erstmals einen Film zeitgleich zum Kinostart in Deutschland auf ihrer VoD-Plattform online zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um " Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel "; eine Inszenierung der Augsburger Puppenkiste, produziert von Kiko Productions Parallel zum deutschen Kinostart am 3. Dezember wird der Film weltweit auf Pantaflix abrufbar sein; ausgenommen von den deutschsprachigen Territorien Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol und Luxemburg. Stefan Langefeld , COO Pantaflix, bezeichnet den Day-and-Date-Realease als "wichtigen nächsten Schritt" für Pantaflix: "Als Partner für Filmemacher und Studios nehmen wir hiermit einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Üblicherweise vergehen zwischen einem Kinostart und der weltweiten Verfügbarkeit eines Filmes mehrere wertvolle Monate, in denen ein Film nicht ausgewertet wird und keine zusätzlichen Erlöse erwirtschaftet werden können. Dieses Fenster zu verkürzen, bedeutet mehr Umsatzpotenzial für alle Beteiligten."

Quelle: VideoMarkt

