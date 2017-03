Panasonic und polyband mit gemeinsamer Einführungsaktion

Zum Verkaufsstart neuer UHD Blu-ray-Rekorder haben Panasonic und polyband Medien eine gemeinsame Einführungsaktion vereinbart. Anfang April bringt Panasonic seine ersten Modelle auf den Markt. Beigelegt werden zur Einführung die 4K Ultra HD Blu-ray der BBC-Naturdokumentation " Planet Erde II ", deren regulärer Verkaufsstart am 7. April beginnt."Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Panasonic, da der Elektronikhersteller im Bereich der Ultra HD-Abspiel- und Aufnahmegeräte klarer Technologieführer ist, was sehr viele Testergebnisse aus den Fachmedien belegen. Mit den neuen UHD-Rekordern bekommen auch unsere Kunden die spektakulären Bilder der neuen BBC-Naturdokumentation 'Planet Erde II' in Ultra HD so originalgetreu wie nur möglich geboten und erfahren ein absolutes Fernseherlebnis", so Axel Bergmann, Marketingmanager polyband Medien.Die Bundle-Aktion gilt für Deutschland und Österreich zur Produkteinführung im April 2017Die "Planet Erde II"-Scheiben werden den Modellen DMR-UBC90EGK, DMR-UBS90EGK, DMR-UBC80EGK und DMR-UBS80EGK beigepackt.Die neuen Rekorder von Panasonic spielen nicht nur Discs ab: Laut Herstellerangaben können mit bis zu drei Tunern für den jeweiligen Empfangsweg (Sat oder Kabel + DVB-T2 HD) ausgestatteten Geräte mehrere Sendungen gleichzeitig empfangen und aufnehmen. Je nach Modell beträgt die unverbindliche Preisempfehlung 999 oder 849 Euro.

Quelle: VideoMarkt

