Panasonic mit erstem UHD-Rekorder

Großansicht Der erste UHD-Rekorder von Panasonic (Bild: obs/Panasonic Deutschland) Der erste UHD-Rekorder von Panasonic (Bild: obs/Panasonic Deutschland)

Auf der Panasonic Convention 2017 in Frankfurt a.M. hat das Unternehmen seinen ersten UHD Blu-ray Rekorder DMR-UBS90 vorgestellt. Damit führt Panasonic ein Produktkonzept aus Empfangen, Aufnehmen und Archivieren mit einem Gerät ein. Die neuen High-End Recorder seien bereits in der Lage, Ultra HD TV-Signale zu empfangen und aufzunehmen. Beide tragen das Ultra HD Premium Logo der UHD Alliance. Die Geräte sind voll abwärtskompatibel bis zur CD. Außerdem unterstützen sie 4K-Online-Dienste wie etwa Netflix. Eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, HDR sowie und über eine Milliarde darstellbare Farbtöne sollen ergeben lebensechte Bilder mit Tiefenwirkung erzeugen.Darüber hinaus hat Pansonic mit dem DMP-UB404 bereits seinen dritten UHD Blu-ray Player präsentiert und rundet sein Portfolio damit nach unten ab. Filmfans können sich auf eine exzellente Performance freuen. Das Gerät ist ebenfalls Ultra HD Premium zertifiziert und soll technisch von den bestehenden Modellen UB900 und UB704 aus dem Vorjahr profitieren.Panasonic setzt beim UB404-Modell, ebenso wie bei seinen UHD Blu-ray-Recordern und Fernsehgeräten, auf die HDR-Technologien HDR10 und Hybrid Log Gamma (HLG). Damit sieht sich der Hersteller für das wachsende Angebot an UHD Blu-ray-Filmen und künftiges UHD-TV-Programm bestens gerüstet.

Quelle: VideoMarkt

