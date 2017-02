Originals: Netflix schlägt Amazon und Hulu

Großansicht Einer der beliebtesten Netflix-Serien: "Orange is the new Black" Einer der beliebtesten Netflix-Serien: "Orange is the new Black"

Die Weigerung von Streamingdiensten, konkrete Abrufzahlen von Filmen und Serien zu veröffentlichen, ruft immer wieder Datenforscher auf den Plan, auf Umwegen die Nutzungshäufigkeit von Inhalten herauszufinden. So auch Parrot Analytics, ein Analyseunternehmen, das unter anderem die Nachfrage nach Inhalten im Internet untersucht. Für das dritte Quartal 2016 haben die Marktforscher kürzlich eine Liste der beliebtesten Eigenproduktionen der US-Streaminganbieter erstellt. Demnach kamen die erfolgreichsten Originals von Netflix : Die ersten elf Plätze werden ausschließlich von Titeln dieses Unternehmens belegt. Angeführt wird das Ranking von " Stranger Things ", " Orange Is The New Black " und " The Get Down ". Erst auf Platz zwölf findet sich eine Amazon -Produktion: " The Man in the High Castle ". Danach folgt mit " 11.22.63 " eine hierzulande vergleichsweise unbekannte Serie von Hulu.Allerdings sollte die Liste nicht als eine klassische Hitparade betrachtet werden. Denn natürlich hat auch Parrot Analytics keinen Zugriff auf Abrufzahlen. Generiert werden die Charts unter anderem durch die Beliebtheit in sozialen Medien und Auswertung von Filesharing-Portalen. Trotzdem behaupten die Analysten, dass die Netflix-Eigenproduktionen etwa acht- bis neunmal beliebter seien als die von Amazon. Zumindest belegt die Auswertung, dass Netflix aktuell führend ist bei der Herstellung und Vermarktung von Originals .

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen