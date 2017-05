"Okja" ab Ende Juni abrufbar

Der weltweite Start des Cannes-Wettbewerbsfilm " Okja " erfolgt am 28./29. Juni. In Deutschland wird das Netflix-Original ab dem 28. Juni für Abonnenten des Streamingdienstes zur Verfügung stehen. Netflix war beim diesjährigen Filmfestival in Cannes mit zwei Produktionen vertreten: "The Meyerowitz Stories" von Noah Baumbach mit Adam Sandler, Ben Stiller, Emma Thompson und Dustin Hoffman sowie "Okja" des koreanischen Regisseurs Bon Joon-ho ("Snowpiercer") mit Tilda Swinton. Beide Filme hatten vor und während der Filmfestspiele für zum Teil heftige Diskussionen gesorgt, weil Netflix darauf verzichtet hatte, den Film für französische Kinos freizugeben. In diesem Fall dürfte "Okja" nach einer französischen Regelung erst 36 Monate später auf einer SVoD-Plattform gezeigt werden.Fest steht auch, dass der Film weltweit in nur wenigen Kinos zu sehen sein wird, darunter in seinem Herkunftsland Südkorea."Okja" handelt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem sanften Biest und einem kleinen Mädchen, dassich für ihren neuen Freund auf eine gefährliche Rettungsmission begeben muss.

