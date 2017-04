OFDb betritt neues Genregefilde

Bekannt geworden ist der erst seit wenigen Jahren aktive Programmanbieter OFDb Filmworks mit Thrillern wie Michael Manns " Thief " oder Horrorfilmen wie " From Beyond ". Jetzt bringt OFDb erstmals einen Film heraus, der sich als Mischung aus Komödie und Drama erweist: In " Shakespeare für Anfänger " benötigt der einst gefeierte Shakespeare-Darsteller Sir Michael Gifford (Brian Cox) zur Unterstützung bei der Bewältigung seines Alltages eine Pflegekraft. Doch der knorrige Sir Michael macht es keiner der Pflegekräfte leicht, die seine Tochter nach und nach für ihn engagiert. Erst die junge Ungarin Dorottya (Coco König) findet dank ihrer offenen Art Zugang zu Sir Michael.Die Videopremiere "Shakespeare für Anfänger" erscheint für Verleih und Verkauf auf DVD und Blu-ray am 8. Juni im Vertrieb von Koch Films

Quelle: VideoMarkt

