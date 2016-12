Neuer UHD-Player von Samsung im Anmarsch

Großansicht Wird auf der CES 2017 offiziell präsentiert: Samsung neuer UHD-Player M9500 (Bild: Samsung) Wird auf der CES 2017 offiziell präsentiert: Samsung neuer UHD-Player M9500 (Bild: Samsung)

Auf der CES im Januar dürften einige neue Modelle der nach wie vor vergleichsweise rar gesäten Spezies der Ultra-HD-Blu-ray-Player vorgestellt werden. Samsung erlaubt schon jetzt einen Blick auf seinen neuen UHD-Player. Das Modell M9500 bietet Herstellerangaben nicht nur ein hervorragendes 4K- und HDR-Erlebnis, sondern will es dem Nutzer auch möglichst bequem machen. So unterstützt das Gerät Bluetooth-Streaming, so dass Kopfhörer kabellos angesteuert werden können. Der M9500 passt zudem die Bild- und Toneinstellungen des angeschlossenen Fernsehers automatisch je nach Quellmaterial an, sei es HDR, Atmos oder DTS-X. Nutzer sollen so nahtlos mit dem Filmgenuss beginnen können, ohne erst am Fernseher etwas einstellen zu müssen.Passend zum neuen UHD-BD-Player kündigte Samsung übrigens auch eine drahtlose Soundbar an, die mit so genanntem UHQ (Ultra High Quality) Sound für den guten Ton sorgt. Dahinter verbirgt sich das Upscaling von 8- bis 24-Bit-Quellen auf 32-Bit-Qualität. Die Soundbar mit der Modellnummer MS750 kommt zudem mit integriertem Subwoofer.Preise und Verfügbarkeit der neuen UHD-Hardware dürften erst in Las Vegas bekannt gegeben werden. Die CES beginnt am 5. Januar.

Quelle: VideoMarkt

