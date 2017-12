Neuauflage für "Ein Fremder ohne Namen"

Im März 1988 indizierte die Bundesprüfstelle Clint Eastwoods Western " Ein Fremder ohne Namen ". Im Juni 2017 erfolgte nach fast 30 Jahren die Listenstreichung, nachdem Video-Indie Capelight Pictures einen Antrag auf Deindizierung gestellt hatte. Obwohl erst 2013 Universal Pictures eine Blu-ray-Fassung veröffentlicht hatte, wird Capelight den Western neu auflegen.So erscheint am 19. Januar eine ungekürzte Filmversion des Westernklassikers als Zwei-Disc-Edition im Mediabook (Blu-ray plus DVD). Außerdem wird eine Single-DVD veröffentlicht."Ein Fremder ohne Namen" ist Eastwoods zweite Regiearbeit, in der er selbst einmal mehr den wortkargen und zynischen Einzelgänger spielt. Zugleich gilt der Film als Hommage an seine Lehrmeister Sergio Leone und Don Siegel.

Quelle: VideoMarkt

