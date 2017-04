Netzkino mit neuem Abo-Rekord

Großansicht Habe früh die Bedeutung von YouTube erkannt: Hauk Markus (Bild: Netzkino) Habe früh die Bedeutung von YouTube erkannt: Hauk Markus (Bild: Netzkino)

Der werbefinanzierte Video-on-Demand-Dienst Netzkino hat eine weitere Benchmark geknackt. Der nach Unternehmensangaben weltweit größte Spielfilmkanal auf YouTube kann mittlerweile mehr als 500.000 Abonnenten auf Youtube vorweisen."Wir haben früh erkannt, welche Rolle YouTube für den Video-Markt spielt und erzielen pro Monat über 15 Millionen Filmabrufe auf YouTube", sagt Netzkino-Geschäftsführer Hauk Markus . "Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit und Anstrengung von den Abonnenten wertgeschätzt wird und feiern die 500.000-Marke als einen großartigen Schritt in Bezug auf Bekanntheit und Wachstum."Mit insgesamt 6.000 Filmen und 150 Millionen Views auf YouTube dominiere Netzkino beständig den Spielfilmmarkt für werbefinanziertes Video on Demand (Advertised Video on Demand, AVoD). Viele der Netzkino-Filme würden auf YouTube hohe sechsstellige Abrufzahlen erzielen. Ein Highlight sei die Familienkomödie " Der 16. Wunsch " mit über 2,6 Mio. Filmsichtungen.

Quelle: VideoMarkt

