Netflix will Geld im Ausland einsammeln

Großansicht Netflix-Vorstand David Wells (Bild: Netflix) Netflix-Vorstand David Wells (Bild: Netflix)

Mittels Fremdfinanzierung im Ausland will Netflix eine Mrd. Euro aufnehmen. Das gab der Streamingpionier am 24. April bekannt. Heißt konkret: Durch die Platzierung einer Schuldverschreibung bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA sollen für "allgemeine Geschäftszwecke" zusätzliche Finanzmittel generiert werden.Als "allgemeine Geschäftszwecke" definiert Netflix unter anderem Kapitalerweiterungen, Investments, strategische Transaktionen und potenzielle Übernahmen. Vermutlich dürfte der Aspekt "content acquistions" am bedeutsamsten sein, also der Erwerb neuer Filmlizenzen, bzw. die Ausweitung von EigenproduktionenDetails über die Anlagebedingungen sind der Mitteilung nicht zu entnehmen.

Quelle: VideoMarkt

