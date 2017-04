Netflix: Neil Hunt geht nach 18 Jahren

Großansicht Verlässt Netflix: Neil Hunt Verlässt Netflix: Neil Hunt

Chief Product Officer Neil Hunt verlässt Netflix im Juli 2017 nach achtzehnjähriger Betriebszugehörigkeit. In seiner Funktion leitete er das Produktteam. An seine Stelle rückt Greg Peters, der seit neun Jahren für den Streamingdienst tätig ist. In dieser Zeit arbeitete er unter anderem im Tokioter Netflix-Büro, um das Japan-Geschäft zu organisieren."Greg und Neil haben im Laufe der Jahre zusammengearbeitet, um das Netflix-Erlebnis auf der ganzen Welt absolut unglaublich zu machen", so Netflix-Chef Reed Hastings . Und: "Ich freue mich darauf, dass Greg seine neue Rolle einnehmen wird, und darauf, mit Neil unseren 100-millionsten Abonnenten zu feiern."

Quelle: VideoMarkt

