Netflix-Kunden sollen China besser verstehen

Die zur Alibaba-Gruppe gehörende Streamingplattform Youku hat einen Lizenzdeal mit Netflix vereinbart. Demnach wird der US-Streaminganbieter die "Day and Night" betitelte Serie in seinen 190 Territorien exklusiv auswerten. Bei "Day and Night" handelt es sich um Youkus erste Internet-Dramaserie für Festlandchina. Laut offizieller Mitteilung seien die 32 Folgen der Krimiserie seit ihrem Debüt im August mehr als vier Mrd. abgerufen worden.Youku-Präsident Yang Weidong erklärte zu der Vereinbarung: "Die Kulturindustrie erlebt in China ein robustes Wachstum und ich glaube, dass der Export hochwertiger Inhalte Menschen auf der ganzen Welt helfen wird, die weiche Macht Chinas besser zu verstehen. Ich freue mich, dass Youku mit dieser Übersee-Distribution unserer 'Day and Night'-Serie zu einem Vorreiter dieser Initiative werden kann." Youkus Produktionsstrategie zielt darauf ab, für den Heimatmarkt qualitativ höherwertige Inhalte zu produzieren, was Youku zufolge zuletzt immer häufiger gelungen sei.

