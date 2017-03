Netflix gibt Expansion nach China auf

Großansicht Hat China nicht mehr im Fokus: Reed Hastings Hat China nicht mehr im Fokus: Reed Hastings

Den noch vor einem Jahr gültigen Plan, auch das bevölkerungsreiche China unter einer eigenen Adresse mit Filmen und Serien zu versorgen, hat Netflix offenbar inzwischen vollständig aufgegeben. Der "Welt am Sonntag" erklärte Netflix -Chef Reed Hastings am Wochenende: "Der Markteintritt von Netflix in China steht vorerst nicht mehr im Fokus." Man verkaufe seine eigenen Inhalte an die chinesiche Partner wie Baidu, Tencent und Alibaba.Überraschend kommt das Interview-Statement nicht. Bereits "im Kleingedruckten" des Netflix-Finanzberichts zum 3. Quartal war zu lesen: "Das Regulierungsumfeld für ausländische Anbieter digitaler Inhalte in China ist problematisch geworden." Was zur Folge habe: "Wir planen nun, Inhalte an existierende Online-Dienstleister in China zu lizenzieren, statt auf kurze Frist selbst mit unserem Dienst den Betrieb in China aufzunehmen."Im Gespräch mit "Welt am Sonntag" bekräftigte Hastings seine Ablehnung der aktuellen US-Politik: "Die USA haben eine lange Geschichte, in der das Land Immigration gegenüber freundlich eingestellt war. (...) Es gab mehrere Wellen von Einwanderern in unser Land. Ich denke, es ist nun an uns, diese Werte zu verteidigen."

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Digitaler Vertrieb VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen