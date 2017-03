Netflix führt Vintage-Mode vor

Großansicht Startet im April "Girlboss" (Bild: Karen Ballard/Netflix ) Startet im April "Girlboss" (Bild: Karen Ballard/Netflix )

Aus dem Nichts baute Sophia Amoruso den Vintage-Online-Shop "Nasty Gal" auf, mit 28 Jahren war sie Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens mit mehr als 100 Mio. Dollar Jahresumsatz. Angefangen hatte ihre Leidenschaft für Vintage-Mode mit dem An- und Verkauf auf Ebay. Für den später gegründeten Onlineshop "Nasty Gal" beschäftigt sie zeitweise 300 Mitarbeiter. Dann folgt der Abstieg: 2015 muss Sophia Amoruso als CEO zurücktreten, ein Jahr später erfolgt die Insolvenz. Netflix hat die erstaunliche Geschichte der Selfmade-Millionärin Sophia Amoruso mit Britt Robertson (" Under the Dome ") als Hauptdarstellerin in der neuen Serie "Girlboss" verarbeitet. Sie erzählt auf Basis der realen Ereignisse, wie schrittweise ein Modeimperium entsteht.Die erste Staffel des Netflix-Originals steht ab 21. April zur Verfügung.Weitere Starts im April sind die zweite Staffel von " The Get Down " und der Beginn der dritten " Better Call Saul "-Staffel am 11. April.

Quelle: VideoMarkt

