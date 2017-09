Netflix-Finanzvorstand spekuliert über Serien-Budgets

Auf einer von Bankhaus Goldman Sachs organisierten Veranstaltung in New York erklärte Netflix -CFO David Wells, dass das Geschäftsmodell des Streaminganbieters angesichts von 104 Mio. Abonnenten Produktionsbudgets von 20 Mio. Dollar pro Serienstunde für Eigenproduktionen zulasse. Demnach sei Netflix in der Lage, diese Ausgaben zu ermöglichen, sofern das Publikum dafür da sei. Wells wollte seine Ausführungen als hypothetisch verstanden wissen und bezog sich zudem auf Aussagen seines Chefs Reed Hastings, der bereits im Herbst vergangenen Jahres vergleichbare Größenordnungen in den Raum gestellt hatte.Vermutlich mit Blick auf aktuelle und kommende Mitbewerber sagte Wells: "Sie sollten erwarten, dass wir weiter fortfahren zu investieren." Allerdings betone Wells mehrfach, dass die Ausgaben für Produktionen immer in Relation zur Abonnentenbasis stehen müssten und ab einem gewissen Punkt das Thema Eigenproduktionen neu überdacht werden müsse. Es könne auch zu einem Überangebot von Original Content kommen.Als teuerste Netflix-Produktionen überhaupt gelten Originals wie " The Get Down " und "The Crown", deren Kosten pro kompletter Staffel 120, bzw. 80 Mio. Dollar betragen haben sollen.Als teuerste Serienformate in der Vergangenheit bisher gelten Titel wie " Emergency Room " mit bis zu 13 Mio. Dollar pro Folge; oder Serien wie " Rom " und " Friends " mit jeweils zehn Mio. Dollar. Aktuell soll auch eine Episode der Hitserie " Game of Thrones " um die zehn Mio. Dollar kosten.

Quelle: VideoMarkt

