Netflix empiehlt Fernseher

Mit dem Zertifikat "Netflix Recommended TVs" empfiehlt der Streaminganbieter jährlich etliche TV-Geräte, die für die Nutzung seines Angebots besonders geeignet seien. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen die Fernseher diverse Kriterien erfüllen. Dazu zählen unter anderem ein schneller App-Start, dass das Interface der Netflix-App in 1080p angezeigt wird, und dass die aktuellste App-Version vorinstalliert ist. Dass die TV-Geräte über einen Netflix-Button auf der Fernbedienung verfügen müssen, versteht sich dabei von selbst.Zu den Fernsehern, die die Voraussetzung für die Auszeichnung "Netflix Recommended TVs" erfüllt haben, also laut Netflix mit einer hervorragenden Performance und Darstellungsqualität für die Inhalte aufwarten, zählen in diesem Jahr elf 4K-UHD-TV-Modelle des Herstellers LG, alle Android-Fernseher von Sony sowie die 4K-UHD- und QLED-Fernseher von Samsung der Serien 7, 8, 9 und Q.Eine ausführliche Liste ist auf der Netflix-Website einsehbar.

