Nachfrage nach "Phantastische Tierwesen..." steigt

Großansicht Die neue Nummer eins in den Amazon-Pre-Order-Charts DVD: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner) Die neue Nummer eins in den Amazon-Pre-Order-Charts DVD: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (Bild: Warner)

Großansicht Bei den Blu-rays ist die Nachfrage nach "Rogue One: A Star Wars Story" bei Amazon nach wie vor am höchsten (Bild: Walt Disney) Bei den Blu-rays ist die Nachfrage nach "Rogue One: A Star Wars Story" bei Amazon nach wie vor am höchsten (Bild: Walt Disney)

"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ist die neue Nummer eins in den Amazon-Pre-Order-Charts bei den DVDs. Die Nachfrage nach der DVD zum "Harry Potter"-Spinoff ist im Vergleich zur Vorwoche derart angestiegen, dass sie sich von Platz drei auf Platz eins verbessern konnte. Einen Sprung von der Sieben auf die Zwei machte die aus sechs DVDs bestehende Box der sechsten Staffel von "Hawaii Five-0 ", während Vorwochenspitzenreiter "Rogue One - A Star Wars Story" auf die Drei abrutschte. Höchster Neueinsteiger in die Amazon-Pre-Order-Charts bei den DVDs ist Golden-Globe-Gewinner "La La Land" auf Platz neun.Bei den Blu-rays ist die Zahl der Vorbestellungen für "Rogue One: A Star Wars Story" unvermindert hoch, so dass die Steelbook-Limited-Edition vor der Standardversion nach wie vor Platz eins in den Amazon-Pre-Order-Charts belegt. Von der Vier auf die Drei verbesserte sich die Steelbook-Limited-Edition von " Doctor Strange ". Höchster Neueinsteiger in die Amazon-Pre-Order-Charts ist auch bei den Blu-rays "La La Land" auf Rang elf.

Quelle: VideoMarkt

