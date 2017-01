Nachfrage bei Amazon nach "Vaiana" und "Doctor Strange" ungebrochen hoch

Viel Bewegung war nicht drin in den Amazon-Pre-Order-Charts in der vergangenen Woche. Bei den DVDs ist die Nachfrage nach " Vaiana " ungebrochen hoch, so dass Disneys 56. abendfüllender Animationsfilm hier erneut Platz eins belegte, gefolgt von " Findet Dorie " und der sechsten Staffel von " Hawaii Five-0 ", die im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Platz klettern konnten. Höchster Neueinsteiger in die Amazon-Pre-Order-Charts DVD ist die fünfte Staffel der britischen Serie " Call the Midwife - Ruf des Lebens " auf Platz 16.Auch bei den Amazon-Pre-Order-Charts Blu-ray blieb der Spitzenreiter mit dem Steelbook von " Doctor Strange " im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Platz zwei belegt das "Rogue One: A Star Wars Story"-Steelbook, das in der Vorwoche noch auf der Drei gelandet war, gefolgt vom höchsten Neueinsteiger der Woche, dem " Passengers "-Steelbook. Mit " Arrival ", "Hacksaw Ridge", "John Wick: Kapital 2" und "The Green Mile" auf den Plätzen fünf, sechs, neun und zehn gelang vier weiteren Neustarts der Sprung in die Top Ten der Arthouse-Pre-Order-Charts Blu-ray.

