Nach Listenstreichung: "Battle Royale" kommt als limitiertes Steelbook

Im Februar hatte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien den Titel " Battle Royale " von der Liste indizierter Filme gestrichen. Kurz darauf teilte Programmanbieter Capelight mit, den japanischen Kultfilm erneut zu veröffentlichen. So erscheint ein exklusives Blu-ray-Steelbook mit dem Extended Cut und der ungekürzten Kinofassung auf Blu-Ray sowie drei DVDs mit umfangreichem Bonusmaterial. Der Extended Cut wird zusätzlich als Single-DVD veröffentlicht.Die limitierte 4-Disc-Fassung soll am 28. April veröffentlicht werden.Der kontroverse Thriller von Regisseur Kinji Fukasaku zeichnet das schonungsloses Bild einer schockierenden Zukunft, in der sich Schüler im Auftrag der Regierung aus disziplinarischen Gründen bis auf den Tod bekämpfen müssen. In einer der Hauptrollen ist Multitalent Takeshi Kitano ("Brother") zu sehen.Eine von NSM Records vermarktetes Capelight-Produkt ("Survival Programm") von "Battle Royale" war im November 2012 indiziert worden. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte sogar eine Beschlagnahmung des Titels, die wiederum im Oktober 2013 aufgehoben wurde.

