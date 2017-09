Mutmaßlicher kinox.to-Betreiber stellt sich Behörden

Großansicht Immer noch online: Das Piraterieportal kinox.to (Bild: Constantin) Immer noch online: Das Piraterieportal kinox.to (Bild: Constantin)

Laut "Handelsblatt" wurde Kreshnik S. bereits am 12. Juli in Pristina, Hauptstadt des Kosovo, festgenommen. Er habe sich nach drei Jahren auf der Flucht den lokalen Behörden gestellt. Kreshnik S. gilt als einer der mutmaßlichen Betreiber des Piraterieportals kinox.to. Nachdem die Generalstaatsanwaltschaft Dresden im Oktober 2014 zahlreiche Razzien und Festnahmen durchgeführt hatte, befanden sich Kreshnik S. und sein Bruder Kastriot auf der Flucht. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte das Brüderpaar zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Seitdem lag die Vermutung nahe, dass sich beide mutmaßlichen Täter im Kosovo aufhielten.Jetzt bestätigte die Generalstaatsanwalt, dass Kreshnik S. in Auslieferungshaft befinde, nachdem er sich in Pristina freiwillig gestellt habe. Dem Brüderpaar werden u.a. Urheberrechtsverletzungen, räuberische Erpressung und Brandstiftung vorgeworfen.Aktuell ist die Website kinox.to online. Kinofilme und Serien können weiterhin abgerufen werden.

Quelle: VideoMarkt

