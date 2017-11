Media Markt mit Weihnachtsaktion

Großansicht Media Markt wirbt mit einem neuen Multi-Media-Prospekt Media Markt wirbt mit einem neuen Multi-Media-Prospekt

Elektrofachmarktkette Media Markt hat unter der Überschrift "Das grosse Media Markt Weihnachts- geschenkt.-" nach Black Friday und Cyber Monday eine weitere Werbeaktion gestartet. So werden im aktuellen Multimedia-Prospekt viele Artikel aus diversen Produktgruppen nicht nur zu Sonderpreisen angeboten, sondern Käufer erhalten beim Kauf einen kostenlosen Geschenkartikel.Für das Film-, Musik- und Spielesegment gilt eine Multibuyaktion. Dort gibt es beim Kauf von zwei Artikeln ein weiteres Film-, Spiele- oder Musikprodukt kostenlos dazu. Nicht berechnet wird der Artikel mit dem günstigsten Preis. Bei Onlinebestellungen wird der Nachlass in Höhe des günstigsten Artikels auf alle drei Artikel anteilig gemäß dem Kaufpreis verteilt.Online sind der Aktionsbeschreibung einige "Empfehlungen" beigestellt. Darunter befindet sich das Exklusivprodukt "Resident Evil 1 - 6". Die 3D-Collection wird dort auch als "Axeman Edition" geführt. Preispunkt: 249,99 Euro. Die Exklusivedition erscheint laut Media Markt am 7. Dezember.Der Aktionszeitraum endet am 5. Dezember.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen