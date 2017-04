Media Markt mit Oster-Goodies

Großansicht Mit im Angebot: "Ratatouille" (Bild: Walt Disney) Mit im Angebot: "Ratatouille" (Bild: Walt Disney)

Elektrofachmarktkette Media Markt hat einen aufs Ostergeschäft ausgerichteten Multimedia-Prospekt veröffentlicht, in dem beim Kauf spezieller Produkte diverse Geschenke annonciert sind. So verschenkt Media Markt Käufern von Disney-Filmen eine mit Disney-Motiven bedruckte Kaffeetasse. Heißt konkret: Beim Kauf von zwei Titeln aus dem bereit gestellten Disney-Sortiment erhalten Käufer eine Tasse. Zur Verfügung stehen klassische Animationsfilme wie " Die Eiskönigin " oder " Ratatouille ". Mit dabei sind ebenfalls einige Marvel-Titel wie " Thor " oder " Guardians of the Galaxy ". Aber Obacht: Beim Onlinekauf kann man sich das Tassenmotiv (z.B. Bambi) nicht aussuchen.Höherwertiger sind die Geschenke im Games-Bereich: Wer auf ein spezielles Angebot für die Microsoft-Konsole Xbox One S zugreift, erhält als Geschenk zusätzlich einen zweiten Controller. Geschenkoptionen bestehen auch in den Segmenten Smartphone, Notebook sowie für diverse Haushaltsprodukte.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen