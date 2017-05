Maxdome bringt Dolby Atmos ins Wohnzimmer

Großansicht Maxdome-CEO Marvin Lange Maxdome-CEO Marvin Lange

Künftig wird es ausgewählte Filme bei maxdome nicht nur in HD-Bildqualität, sondern auch im Audiostandard Dolby Atmos. Damit ist der Video-on-Demand-Anbieter der ProSiebenSat.1 -Gruppe nach eigenen Angaben der erste VoD-Anbieter in Deutschland, der diesen Audiostandard im Repertoire hat. Dessen Eigenschaften beschreibt Javier Foncillas, VP Commercial Partnerships, Europa, Dolby Laboratories: "Dolby Atmos verschafft ein raumfüllendes Klang-Erlebnis, das aus allen Richtungen kommt und dessen Klarheit und Kraft Filmliebhaber begeistern wird."Blockbuster innerhalb des maxdome-Monatspaket in Dolby Atmos sind u.a. " Transformers: Ära des Untergangs ", "Star Trek Into Darkness" und "Man of Steel" . Maxdome-CEO Marvin Lange : "Das Heimkino-Erlebnis bekommt mit Dolby Atmos noch einmal eine ganz neue Dimension. Was wir seit 2012 aus dem Kinosaal kennen, können sich Cineasten nun auch ins Wohnzimmer holen. Maxdome liefert ihnen jetzt den richtigen Content, den wir zusammen mit unseren Lizenzgebern immer weiter ausbauen werden."

Quelle: VideoMarkt

