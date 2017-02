Markenranking: Apple nicht mehr Spitzenreiter

Dem Markenbewertungsunternehmen Brand Finance zufolge ist iPhone-Hersteller Apple nicht mehr die wertvollste Marke der Welt. So bewerten die Analysten den Brand Value, also den Markenwert, des aktuellen Spitzenreiter Google mit 109 Mrd. Dollar. Apple kommt nur noch auf 107 Mrd. Dollar. Platz drei im Ranking belegt Amazon.com, dessen Markenwert auf 106 Mrd. Dollar taxiert wurde.Walt Disney bleibt in der Liste unverändert auf Platz 24, wobei der Markenwert um etwa 3,2 auf 34,5 Mrd. Dollar stieg. YouTube wies Brand Finance Position 113 zu, Sky kam auf Rang 132. Netflix verbesserte sich auf Platz 189 (2016: 234). Einige Ränge höher - auf Position 181 - ist Warner Bros. zu finden. Twentieth Century Fox kam auf Platz 310.Im 500 Firmen umfassenden Ranking sind auch deutsche Lebensmittelhändler und Discounter wie Aldi (146), Lidl (185) und Edeka (403) zu finden. Kaum erstaunlich: Die Deutsche Bank stürzte von Platz 146 auf Rang 336 ab.

Quelle: VideoMarkt

