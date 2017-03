Mal wieder ein Rekord von Netflix

Großansicht "Daredevil": Eine von vielen Netflix Originals (Bild: 2014 Netflix,Inc.) "Daredevil": Eine von vielen Netflix Originals (Bild: 2014 Netflix,Inc.)

Während Abrufzahlen weiterhin strenge Verschlusssache bleiben, haben Netflix -Verantwortliche einen Minieinblick gegeben, wie viele Stunden pro Tag gestreamt werden. So erklärte Ken Florance, Vice President Content Delivery, auf einer Presseveranstaltung in Los Gatos, dass bereits am 8. Januar 2017 ein neuer Rekord gebrochen worden sei: Demnach habe Netflix an diesem Tag 250 Mio. Stunden Programm an Filmen und Serien gestreamt. Um diese Zahl besser einordnen zu können, gab es auch einen Hinweis auf die durchschnittliche Stundenzahl: So würden an einem gewöhnlichen Tag etwa 125 Mio. Stunden weltweit gestreamt.Dies, so Florence, erkläre auch, weshalb Netflix sehr viel Energie und Zeit investiere, um das "restliche Internet" nicht zu beeinträchtigen.

Quelle: VideoMarkt

