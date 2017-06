Lighthouse bringt Starduo ins Heimkino

Großansicht Gérard Depardieu in "Bon Voyage, ihr Idioten" (Bild: Daniel Zuta Filmproduktion) Gérard Depardieu in "Bon Voyage, ihr Idioten" (Bild: Daniel Zuta Filmproduktion)

Während des zweiten Weltkrieges findet der 11-jährige Alex eines Morgens den toten deutschen Soldaten Friedrich auf einem Feld in der Nähe seines Dorfes. Der Kommandant der deutschen Truppe, die das Dorf besetzt hält, fordert die Auslieferung oder das Geständnis des Mörders - anderenfalls sollen am nächsten Morgen die Würdenträger des Dorfes kurzerhand hingerichtet werden.Mit " Bon Voyage, ihr Idioten " bringt Lighthouse Home Entertainment eine schwarzhumorige Komödie über einen vermeintlichen Dorftrottel, der zu seinem eigenen Märtyrertod überredet werden soll, auf DVD und Blu-ray heraus. Die Videopremiere zeichnet sich vor allem durch einen ungewöhnlichen Cast aus: In den beiden Hauptrollen sind Gérard Depardieu und Harvey Keitel zu sehen.Lighthouse veröffentlicht den Titel auf DVD und Blu-ray am 23. Juni.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Verkauf VideoMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Videobranche. Kostenlos lesen